Technasiumleerlingen CSG Prins Maurits presenteren innovatieve eindproducten voor CuraMare

Dinsdag 11 maart 2025 presenteerden technasiumleerlingen van de CSG Prins Maurits hun eindproduct voor CuraMare. De opdracht was om voor geriatrische patiënten van zorgcentrum Bestenwaerd de vrijheid te vergroten door middel van technologische innovaties. De leerlingen bezochten Bestenwaerd om inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van de cliënten. Op basis van hun bevindingen bedachten zij verschillende creatieve oplossingen, die ze vervolgens uitwerkten. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een speciale markt, waar ook ouders welkom waren om de producten te bewonderen.

Enkele opvallende innovaties die gepresenteerd werden, zijn onder andere:

Een robotkikker die samen met een cliënt kan wandelen.

Een zelfrijdende driewieler, zodat cliënten alsnog buiten kunnen fietsen.

Een geprogrammeerde bril die helpt om kinderen voor te lezen.

Een zelfrijdende auto die cliënten in staat stelt naar het land te gaan.

Een slimme tuin met een paal die meet hoeveel water de plantjes nodig hebben en dit via een gehoorapparaat aan de cliënt doorgeeft.

Technasium

Op het technasium volgen leerlingen naast de reguliere vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Ze werken in groepjes aan levensechte projecten. De opdrachtgever van zo’n project is een bedrijf dat de leerlingen van het technasium vraagt om een creatieve en innovatieve oplossing voor een probleem. Bij de start van een project brengen ze vaak een bezoek aan het bedrijf of komt de opdrachtgever langs om erover te vertellen. Aan het eind presenteren ze de resultaten aan de opdrachtgever.



