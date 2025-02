Technasiumleerlingen schitteren met zelfgebouwde robots

Vrijdag 7 februari 2025 was de regionale finale van First Lego League. De CSG Prins Maurits is hiervoor met twee vwo-teams naar het Techniekcollege in Rotterdam gegaan. Na weken voorbereiden konden de leerlingen laten zien hoe ze een zelfgebouwde robot hadden geprogrammeerd waarmee ze een wedstrijd konden rijden. De leerlingen programmeerden missies op de wedstrijdtafel die ze vervolgens moesten uitvoeren. Samuel, Tygo en Jules hadden de hoogste score en zijn hiermee de winnaars geworden van de robotwedstrijd.

Technasium

Het bouwen van een robot leren de leerlingen op het technasium. Ze volgen daar naast de normale vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen. Ze werken in groepjes aan levensechte projecten. De opdrachtgever van zo'n project is een bedrijf dat de leerlingen van het technasium vraagt om een creatieve en innovatieve oplossing voor een probleem. Bij de start van een project brengen ze vaak een bezoek aan het bedrijf of komt de opdrachtgever langs om erover te vertellen. Aan het eind presenteren ze de resultaten aan de opdrachtgever.



Door Internetredactie Omroep Archipel