Telefoonnummers van drugsdealers gebruikt voor sms naar 900 inwoners Goeree-Overflakkee

Op maandag 1 juli 2024 ontvingen bijna 900 personen, allemaal wonend op Goeree-Overflakkee, een sms van de politie. De telefoonnummers van deze personen stonden in verschillende telefoons van drugsdealers. De sms-actie is een initiatief van gemeente Goeree-Overflakkee, de politie en het Openbaar Ministerie en is bedoeld om mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen van drugsgebruik en hen te helpen stoppen met het gebruik van verdovende middelen.

Sms-bericht

In het sms-bericht wordt hulp aangeboden wanneer dit gewenst is en een link gedeeld naar een bericht op de website van gemeente Goeree-Overflakkee met meer informatie over onder andere SamenZien. SamenZien is een breed netwerk van partijen die zich gezamenlijk inzetten tegen middelengebruik op Goeree-Overflakkee.

In beslag genomen telefoons van drugsdealers

De telefoonnummers die voor deze actie zijn gebruikt stonden in verschillende telefoons van drugsdealers die tijdens meerdere acties van het districtelijk drugsteam ‘Frisse Wind’, tussen december 2023 en maart 2024 in beslag zijn genomen.

De telefoonnummers zijn eenmalig gebruikt voor het versturen van de sms. Ze worden niet met anderen gedeeld en leiden ook niet tot een registratie op naam in de politiesystemen.

Aanpak verslavingsproblematiek

Marc Boer, portefeuillehouder drugs van de politie Eenheid Rotterdam, hoopt dat de gebruikers die een sms hebben gekregen ook echt hulp gaan zoeken. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van gemeente Goeree-Overflakkee sluit zich aan bij deze woorden: “Als gemeente hebben we met verschillende partijen een convenant ‘SamenZien’ afgesloten, om verslavingsproblematiek aan te pakken. We sluiten onze ogen niet voor wat er om ons heen gebeurt, maar zien samen wat nodig is en zetten actief stappen. Het gebruik van verslavende middelen is er. Maar de boodschap van de sms is dat er ook een uitweg is. Je kunt stoppen en je leven weer op orde krijgen.”

Blijf melden

Om de handel en het gebruik van drugs tegen te gaan, is er blijvend hulp nodig van inwoners die verdachte activiteiten melden bij politie of gemeente. Bijvoorbeeld als jongeren ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Of als er een auto staat waar mensen steeds iets ‘afhalen’ of als er veel aanloop is bij een (dichtgetimmerde) woning, ook op gekke tijden. Die meldingen kunnen gedaan worden bij de politie via 0900 - 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000. Of doe een melding via de app ‘Meld een vermoeden’ (te downloaden via de App Store of Google Play Store).



Door Internetredactie Omroep Archipel