In de polder bij Sommelsdijk aan de Kamerweg is maandag 18 september 2017 een telescroopkraan van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De weg is tot nader order gesloten voor alle verkeer. De bestuurder is in orde.

Het gaat om een complexe berging die enige tijd kan duren. De bestuurder heeft de kraanwagen zelfstandig kunnen verlaten. Aanvullende informatie wordt gedeeld via de website van het waterschap.