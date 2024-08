Tentendurp belooft een weekend vol actie en plezier in Stellendam

Het programma zit boordevol activiteiten.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2024 wordt de ijsbaan aan de Zwarteweg in Stellendam omgetoverd tot een Tentendurp, een evenement dat een weekend vol actie en plezier belooft voor kinderen en jongeren. Johan de Vos, van de Vereniging Oranjefeest Stellendam, vertelt ons meer over de achtergrond en activiteiten van dit evenement, dat op vrijdag om 10:00 uur van start gaat.

Door Danny Rijkels

Johan de Vos legt uit: "Tentendurp is eigenlijk nog een relatief nieuw evenement. Voorheen organiseerden we altijd een huttendorp, waarbij kinderen hun eigen hutten bouwden en er eventueel in overnachtten. We zorgden er altijd voor dat de hutten stevig genoeg waren, maar door veranderingen in de wetgeving werd dit niet meer mogelijk. Door de droge zomers en de nabijheid van het bos konden we de hutten niet meer verbranden aan het einde van het evenement, wat voor ons een kostbare aangelegenheid werd. Daarom zijn we overgestapt naar het Tentendurp, een veilig en leuk alternatief voor de kinderen in Stellendam en omgeving."

Activiteiten voor jong en oud

"Het programma zit boordevol activiteiten," vervolgt Johan. "Op vrijdag beginnen we met het opzetten van de tenten en een lunch, gevolgd door een middag vol spelletjes en een spectaculaire 52 meter lange stormbaan. Het hoogtepunt op vrijdag is een avondje zwemmen in zwembad ‘t Zuiderdiep, gevolgd door een kampvuur met marshmallows. Op zaterdag gaan we verder met onder andere een bootcamp en obstacle run, geleid door Jordi Hotting van Victory Run. Dit jaar hebben we echt ons best gedaan om het evenement voor iedereen aantrekkelijk te maken, zelfs voor de ouders die willen meedoen."

Veiligheid voorop

Johan benadrukt dat veiligheid een topprioriteit is: "We hebben ervaren mensen in ons team die precies weten wat de risico's zijn en hoe we die kunnen minimaliseren. EHBO is altijd aanwezig, en we zorgen ervoor dat er altijd een auto stand-by staat voor noodgevallen. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart achterlaten, maar we moedigen hen aan om zelf te komen kijken en deel te nemen aan de gezelligheid."

Andere activiteiten en inschrijving

Naast Tentendurp organiseert de Vereniging Oranjefeest Stellendam ook andere evenementen, zoals Koningsdag, de avondvierdaagse, en bingo-avonden. "We zijn altijd op zoek naar extra hulp en nieuwe deelnemers. Inschrijven voor Tentendurp kan via onze website of onze sociale mediakanalen," aldus Johan.

Voor meer informatie en om je in te schrijven, bezoek de website van VOS: www.vos-web.nl.

