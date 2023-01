Terugblik jaarwisseling 2022-2023 regio Rotterdam-Rijnmond

De jaarwisseling 2022-2023 in de regio Rotterdam-Rijnmond is zonder grote incidenten verlopen. In de voorbereiding werd rekening gehouden met een drukke maar beheersbare jaarwisseling. Door de combinatie van een goede voorbereiding konden de meldkamers, de brandweer en de ambulancedienst de juiste hulp verlenen waar het nodig was.

De hulpdiensten beleefden wel weer een drukke jaarwisseling. In totaal zijn vanuit de VRR zo’n 550 hulpverleners ingezet tijdens de jaarwisseling. Naast de maximale inzet van het personeel zijn er extra brandweervoertuigen en 25 ambulances ingezet. In de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is gewerkt met zogenaamde MST’s [Multi Surveillance Teams] van brandweer en politie, die bij een incident controleerden welke inzet nodig was, en of veilig kon worden opgetreden door hulpverleners. Om de meldkamer te ontlasten is gewerkt met drie decentrale meldkamers, die onder andere de container- en kleine buitenbranden afhandelden.

Het aantal incidenten is voor de derde maal op rij lager dan voorgaande jaarwisselingen.

Brandweer

De brandweer kreeg 679 meldingen te verwerken. Opvallend is dat een groot deel van deze meldingen, bijna 500, container- en kleine buitenbranden betrof. Grote incidenten zijn gelukkig uitgebleven.

Deze cijfers betreffen de periode van 31 december 2022 21:00 uur tot 1 januari 2023 08:00 uur.

Ambulance

Ook de ambulancedienst beleefde weer een drukke jaarwisseling. Het ambulancepersoneel had het vooral na de jaarwisseling druk met een piek tussen 00:00 en 04:00 uur. In totaal hebben zij 265 hulpmeldingen afgehandeld.­­­­­­­­