Terugblik op geslaagd jubileumfeest op Hernesseroord

In het kader van haar 50-jarig bestaan organiseerde de gehandicaptenorganisatie Zuidwester op 28 september 2023 een feest op Hernesseroord in Middelharnis. Het thema van het evenement was 'Zo trots als een pauw' en het werd bijgewoond door tal van enthousiaste cliënten en speciale gasten, waaronder burgemeester Grootenboer-Dubbelman.

Een stralende dag op Hernesseroord

Het jubileumfeest op Hernesseroord bleek een groot succes te zijn, mede dankzij het prachtige weer dat voor de perfecte sfeer zorgde. Ger van Est, medewerker dagbesteding op Hernesseroord, straalde als gastheer tijdens het feest terwijl hij gehuld was in een trotse pauwenoutfit. De aanwezigen werden vermaakt met vrolijke muziek verzorgd door een DJ, terwijl er ook cartoon-tekenaars, een magiër en een poppentheater aanwezig waren om de gasten te vermaken, inclusief degenen die gevoelig zijn voor prikkels. Het culinaire aanbod omvatte heerlijke lekkernijen zoals poffertjes, hamburgers en patat. De burgemeester bezocht na afloop nog een aantal cliënten die de voorkeur gaven aan het gezellige samenzijn op de dagbesteding.

Hernesseroord: Een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Zuidwester

Dit jubileum markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Zuidwester. Vijftig jaar geleden, op 2 juni 1973, verwelkomde Hernesseroord haar eerste cliënt op het terrein in Middelharnis. Hoewel de naam Zuidwester destijds nog niet in gebruik was, blijft Hernesseroord een essentieel onderdeel van de huidige organisatie. In de decennia die volgden, groeide Hernesseroord gestaag, met de toevoeging van voorzieningen, zoals een kinderboerderij, behandelcentrum De Meerpaal, een winkel en een zwembad. Het aantal cliënten nam toe, evenals het aantal woonlocaties.

Groei en uitbreiding over de decennia

Vanaf de jaren '90 begon de organisatie Zuidwester haar blik steeds meer te richten buiten de grenzen van Hernesseroord. In een periode van twintig jaar werden nieuwe voorzieningen geopend in steden als Oude-Tonge, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland, Rotterdam, Breda, Oudenbosch en Zevenbergen. In 1994 werd de organisatie officieel omgedoopt tot Zuidwester, en ze vestigde zich ook in Zeeland.

Informatie over Zuidwester

Vandaag de dag is Zuidwester uitgegroeid tot een moderne organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel. Ze zijn actief op diverse gebieden, waaronder wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling. Bovendien is Zuidwester een van de grootste werkgevers op Goeree-Overflakkee.

Voor meer informatie over Zuidwester en hun activiteiten in de regio Goeree-Overflakkee, kunt u de volgende video bekijken: https://vimeo.com/zuidwester/goeree-overflakkee



Door Internetredactie FlakkeeNieuws