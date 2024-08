Terugkijken: live-uitzending Omloop van Goeree-Overflakkee nu op YouTube

Omroep Archipel heeft vrijdag 30 augustus 2024 live verslag gedaan van de Omloop van Goeree-Overflakkee. De uitzending met verschillende interviews ter plaatse en de start is nu terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Tijdens de uitzending ondervonden we enkele technische uitdagingen, met name bij het doorsturen van het signaal vanuit Ooltgensplaat naar onze zender. Hierdoor was de beeldkwaliteit niet altijd optimaal. We hebben de oorzaak inmiddels geïdentificeerd en aangepakt.

We verwachten dat de live-uitzending van zaterdag 31 augustus 2024, die om 15:00 uur begint, zonder deze problemen zal verlopen. Bedankt voor uw begrip en we hopen dat u weer met ons meekijkt naar de spannende gebeurtenissen tijdens de Omloop!



Door Internetredactie Omroep Archipel