Tessa uit Goedereede wint 100.000 euro in VriendenLoterij

Een grote verrassing voor Tessa uit Goedereede. Zij heeft in de decembertrekking van de VriendenLoterij 100.000 euro gewonnen. VriendenLoterij-ambassadeur Irene Moors verraste Tessa met de cheque. Tessa is blij verrast: "Wat een fantastisch bedrag! Ik wil heel graag een keer met mijn vriend naar Curaçao. Dat gaat nu zeker lukken." De uitreiking aan Tessa uit Goedereede is op zondag 28 januari 2018 te zien in het televisieprogramma ‘VriendenLoterij De Winnaars', dat iedere zondag rond 19:20 uur wordt uitgezonden bij RTL 4. Tweeten

