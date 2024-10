Theo haalt 8.255 euro op voor Koninklijke Visio

Theo van der Linden (33) uit Dirksland heeft maar liefst 8.255 euro opgehaald door de Omloop van Goeree-Overflakkee te lopen. Theo schenkt 4.127,50 euro aan Koninklijke Visio in Goes. De andere helft van het opgehaalde bedrag gaat naar het intensieve revalidatie centrum Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. Hiermee kan Visio extra materialen aanschaffen om slechtziende en blinde kinderen en volwassenen te ondersteunen.

Theo heeft een erfelijke oogaandoening die zijn zicht aantast. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, heeft een cruciale rol gespeeld in het hervinden van Theo’s levensvreugde. Door zijn deelname aan de Omloop kan Theo nu wat terug doen voor de Visio locaties in Goes en Apeldoorn.

Perspectief

Dankzij een intensief revalidatietraject bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn in 2021, kreeg Theo weer perspectief in zijn leven. Dit begeleidingstraject van 11 maanden gaf hem de handvatten om te leren leven met zijn aandoening en opnieuw positiviteit te vinden. In 2022 kreeg Theo een blindengeleidehond die hem elke dag motiveert om door te gaan. Nu is Theo huisvader, vrijwilliger bij de voedselbank en ervaringsdeskundige bij Visio Goes, en geniet hij weer volop van het leven.

Oogaandoening

Theo is getrouwd en vader van 2 jongens. Theo heeft Retinitis Pigmentosa (RP2), een erfelijke oogaandoening die langzaam maar zeker je zicht aantast. Helaas is Theo niet de enige in zijn familie die te maken heeft met deze oogaandoening, en is het een onderdeel van zijn leven geworden om te leren hiermee om te gaan. Tot zijn 29e kon Theo nog volledig deelnemen aan het leven zoals iedereen dat doet: hij werkte als verkoper in de auto- en recreatiebranche en kon overdag autorijden. Toen zijn zicht plotseling drastisch achteruitging, en Theo zijn baan moest opzeggen, heeft hij de hulp ingeroepen van Visio.



Door Internetredactie Omroep Archipel