Theo loopt slechtziend 110 kilometer voor het goede doel

Theo van der Linden uit Dirksland doet op 30 en 31 augustus 2024 mee aan De Omloop. Hij wordt daarbij begeleid door twee vrienden, want hij is zeer slechtziend. Hij loopt dan ook voor het goede doel, namelijk Visio Goes en Visio Het Loo Erf in Apeldoorn, die hem hebben geholpen bij zijn revalidatie.

Door Linda van der Klooster

Theo heeft de erfelijke aandoening Retinitis Pigmentosa (RP2), waardoor zijn zichtvermogen snel achteruit is gegaan. Hij kan nu nog maar 8% zien. Bij Visio leerde hij de afgelopen jaren wennen aan de nieuwe situatie en werd hij begeleid bij het omgaan met zijn beperkte zichtvermogen. Theo is erg dankbaar voor de steun die hij kreeg. Daarom heeft hij besloten geld in te zamelen voor beide locaties van Visio. Hij ziet het ook als een persoonlijke uitdaging, een mentale opkikker.

Met het opgehaalde geld wil Theo hulpmiddelen aanschaffen die nodig zijn om mensen die slechtziend of blind zijn te leren hun zelfstandigheid terug te krijgen en hen weer te leren mee te doen in de maatschappij.

Via steunactie.nl kunnen mensen doneren voor Theo's goede doel.