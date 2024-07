Thijmen gaat 24 uur lopen tegen epilepsie

Thijmen Post (22) doet op 30 en 31 augustus 2024 mee aan de Omloop. Hij gaat niet zomaar proberen de 110 kilometer in 24 uur te volbrengen, maar hij doet dat voor het goede doel. De marketingstudent wil zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek en effectievere medicatie voor mensen met epilepsie.

Thijmen heeft een heel persoonlijke reden voor zijn sportieve actie. Hij heeft op zijn tweede zelf epilepsie gekregen na een hersenbloeding. In zijn jonge jaren ging hij van ziekenhuis naar ziekenhuis en van medicatie naar medicatie. Het had een ingrijpende invloed op zijn leven en zelfs op dat van zijn familie. Met de sportieve presentatie wil Thijmen laten zien dat er, ondanks de uitdagingen van epilepsie, nog veel mogelijk is.

Hoewel hij nu al jaren aanvalsvrij is, voelt Thijmen nog steeds een band met mensen die aan epilepsie lijden. Ook omdat epilepsie nooit echt over kan gaan, ook al zijn de klachten weg. De opbrengst van Thijmens actie gaat naar Epilepsie NL. Deze stichting deelt kennis en informatie en financiert onderzoek naar betere behandelingen en geneesmiddelen.

De sponsoractie van Thijmen is te vinden op www.thijmeninactie.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel