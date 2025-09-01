Thuisbehandeling voor zwangeren met extreme misselijkheid

Binnen de integrale geboortezorg organisatie (IGO) Zuid aan Zee is een nieuwe vorm van zorg ontwikkeld voor zwangeren die lijden aan ernstige zwangerschapsmisselijkheid (hyperemesis gravidarum). Deze vrouwen kunnen vanaf juli 2025 thuis vocht toegediend krijgen met een infuus.

Misselijkheid tijdens de zwangerschap komt veel voor. Ongeveer 3% van alle zwangeren heeft last van extreme misselijkheid, waardoor eten en drinken moeilijk wordt. Dit kan leiden tot uitdroging en gewichtsverlies. Normaalgesproken is een opname in het ziekenhuis de standaardbehandeling. Sinds kort kan dit – als zwangeren voldoen aan bepaalde voorwaarden – via een infuus thuis plaatsvinden.

Hoe werkt het thuisinfuus?

Zwangeren komen eerst naar het ziekenhuis voor een intake, plaatsing van het infuus en bloedonderzoek. Daarna neemt de thuiszorg de behandeling over, onder regie van de gynaecoloog en eigen verloskundige. Thuiszorg wordt geboden door Allevo en CuraMare.

Dora Wijermars-Nieland, zorginnovator IGO Zuid aan Zee: “Extreme zwangerschapsmisselijkheid is een zware belasting, zowel fysiek als mentaal. Als zwangere wil je natuurlijk niets liever dan goed voor je ongeboren kindje zorgen en slecht of niet kunnen eten en drinken brengt dan veel stress met zich mee. Dat we de behandeling hiervan nu thuis kunnen aanbieden, is natuurlijk veel prettiger. Robbert-Jan Delfos, gynaecoloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, vult aan: “In plaats van een opname in het ziekenhuis kun je nu in je eigen vertrouwde omgeving de benodigde zorg krijgen. Dat doen we samen met het betrokken team van verloskundige, gynaecoloog, transferverpleegkundige en de thuiszorg. Deze samenwerking zorgt dat we met alle betrokken zorgverleners kunnen zorgen voor de passende zorg in de vertrouwde thuisomgeving.”

Over Geboortezorg Zuid aan Zee

De IGO Zuid aan Zee is een samenwerking tussen verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en de gynaecologen, (klinisch) verloskundigen en verpleegkundigen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij werken samen vanuit de visie dat alle partijen in de keten van de geboortezorg een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, die vanuit de ambitie ‘één zwangere, één team, één zwangerschapscoördinator’ wordt ingevuld.

Door Internetredactie Omroep Archipel