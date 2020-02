Tien brandweermannen Koninklijk onderscheiden

Vrijdagavond 14 februari 2020 speldde locoburgemeester Daan Markwat tijdens een feestelijke korpsavond van de vrijwillige brandweer bij tien brandweerlieden een Koninklijke onderscheiding op. De tien brandweermannen leverden jarenlang een waardevolle bijdrage met hun inzet aan de openbare veiligheid. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om de volgende brandweermannen: Korps Herkingen

Leo Markus

Johan Melissant Korps Dirksland

Anco van Oorschot Korps Melissant

Jan van der Bok

Jaap van Es

Andries van Es

Rinus van Soest

Johan Troost

Rob Weeda Korps Goedereede

Cees van Wijk De overheid heeft onlangs bepaald dat alleen dit jaar nog brandweermensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen na een aantal dienstjaren bij de vrijwillige brandweer. De wetgeving over de uitreiking van brandweeroorkondes (NVBR en OOV) blijft hetzelfde. Brandweermannen kunnen nog wel in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, maar dan op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten. Tweeten

