Bij brand in een schuur aan de Nolleweg in Melissant zijn zaterdagavond 15 februari 2020 twee jongens gewond geraakt. De slachtoffers waren rond 19:00 uur bezig in de schuur bij een woning toen een kachel ontplofte.

De jongens van rond de 16 jaar oud liepen brandwonden op aan benen en armen. Een van de slachtoffers is direct onder de douche gezet, hij is met spoed overgebracht naar het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. De andere jongen hoefde niet naar het ziekenhuis.