Tini Otten-Flipsen uit Ouddorp Koninklijk onderscheiden

Tini Otten-Flipsen uit Ouddorp heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde haar tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding vandaag uit bij het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bridge Club Ouddorp.

Otten zet zich al vele jaren onvermoeibaar in voor de gemeenschap. Ze zat ze in de oudercommissie van de kleuterschool van haar kinderen. Toen de kinderen groter werden werd ze actief bij de OBS in Ouddorp.

Ook was ze gedurende 18 jaar bestuurslid/penningmeester bij de tennisvereniging LTC Ouddorp. Ze ontving hiervoor het erelidmaatschap. En de vereniging vernoemde zelfs een tennisbaan naar haar.

Bridge

Daarnaast is de bezige bij al vele jaren voorzitter van de Bridge Club Ouddorp. Als voorzitter doet ze er alles aan om het bestaan van de kleine club te garanderen. Otten vindt het belangrijk dat er ook op de kop van het eiland een bridgecompetitie is. Op deze manier kunnen de leden elkaar in een gezellige sociale setting ontmoeten. Ze verzorgt 2 verschillende bridgemomenten per week. En is altijd bezig om nieuwe leden voor de club te werven. Daarnaast geeft ze bridgelessen aan aspirant-leden.

Museum

De inwoonster van Ouddorp is ook voorzitter van de museumclub Stichting Museum Tochten Ouddorp. Ruim 24 jaar geleden nam ze samen met Carla en Ineke het initiatief voor deze club. Vele onvergetelijke tochten naar tentoonstellingen en locaties zijn er geweest. Als goed voorbereide gastvrouw was mevrouw Otten-Flipsen onmisbaar. ‘Lieve museumvrienden’ zo begon mevrouw Otten-Flipsen altijd haar welkomstpraatje in de bus.

Vanwege de hoge leeftijd van de deelnemers en de veranderende museumwereld stopt de stichting helaas dit jaar. Otten is altijd nauw betrokken bij de club en haar leden geweest. Zo gaat ze bijvoorbeeld op huisbezoek als leden ziek zijn of een overlijden te verwerken hebben.

Waardering

Uit de verschillende ondersteunersbrieven blijkt grote waardering voor haar inzet, zorg, steun en betrokkenheid. Tini Otten-Flipsen deed dit vaak in stilte en achter de schermen, maar het viel wel op.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak bij de uitreiking haar waardering uit voor de grote inzet van de decorandus. Ook bedankte en feliciteerde ze haar namens het gemeentebestuur.



Door Internetredactie Omroep Archipel