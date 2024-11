Tochtstrips en tips: hoe Michel energierekeningen verlaagt

Het dak van Sandra's dijkhuisje lekte al jaren. Ze ving de regendruppels in een emmer op, want geld voor een reparatie had ze niet. Dankzij energiehulp Michel van Doorn zit ze er nu weer droog én warm bij. Want hij dichtte alle kieren in het huis, lapte haar kapotte verwarming op en stopte isolatiefolie achter de radiatoren. Gratis en voor niks.

Door Jelle Gunneweg

Michel (60) is energiehulp bij de Energiebank Goeree-Overflakkee. Dat is een nieuw initiatief van de gemeente en Coöperatie Deltawind om inwoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Huishoudens die worstelen met hun energierekening krijgen praktische hulp. Ook mensen die fysiek niet in staat zijn om maatregelen te treffen, kunnen bij de Energiebank aankloppen.

Kleine reparaties worden betaald door de Energiebank. Voor grotere klussen zijn andere energiesubsidies beschikbaar. Daarvoor kunnen inwoners terecht bij het Energieloket van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente stimuleert dit verduurzamingsaanbod, want energie is duur en niet iedereen heeft geld om zijn woning aan te passen.

Energiebespaarbox

Eens in de week houdt Michel ‘spreekuur' in de bibliotheek in Middelharnis en bij kringloopwinkel Goed voor Goed in Sommelsdijk. Daar gaat hij met potentiële klanten in gesprek. Als er serieuze interesse is, pakt hij zijn energiebespaarbox en gereedschapskist en gaat bij de mensen thuis aan de slag.

"We bekijken eerst samen de energierekening en bespreken hoe we die omlaag kunnen krijgen", aldus de energiehulp. "Met eenvoudige aanpassingen kun je al veel besparen, denk aan het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie. Ook geef ik tips hoe zuiniger om te gaan met gas en water. Alle hulp is gratis. Ik vraag wel af en toe een glaasje water," zegt hij lachend.

Koude winter

Ook Sandra meldde zich bij de Energiebank. Ze is slachtoffer van de Toeslagenaffaire en wacht al jaren op de terugbetaling van de belastingdienst. Daardoor heeft ze geen geld om haar huisje op te knappen. Maar dankzij Michel en de Energiebank ziet ze dit jaar niet meer op tegen een koude winter.

Sandra: "Ik voelde me eerst bezwaard, want ben niet gewend om hulp te vragen. Maar Michel stelde me meteen op mijn gemak. Hij heeft een rondje door mijn huis gelopen en is toen stap voor stap aan de slag gegaan. Als eerste heeft hij alle kieren gedicht, want de schimmel stond in mijn keukenkastjes. Daarna heeft hij mijn lampen aangepast voor ledverlichting. Hij heeft zelfs het kaphout voor de houtkachel op maat gezaagd."

Michel is nog niet zo lang verbonden aan de Energiebank. Hiervoor werkte hij 37 jaar in de Rotterdamse haven. "Ik was nooit zo'n ‘Handige Harry', maar ben dat wel geworden toen ik een boerderijtje in Ooltgensplaat kocht. Bij de eerste hoosbui bleek het dak lek. Dan leer je al snel goed klussen. In een jaar tijd hebben mijn vrouw en ik ons hele huis verbouwd. Dat komt me nu allemaal heel goed van pas."

Het kluswerk geeft hem veel meer voldoening dan zijn vorige baan in de chemie. "Ik ben eerst als vrijwilliger begonnen bij Cherity Re-Use, onderdeel van Goed voor Goed. Dat deed ik blijkbaar zo goed, dat ik werd getipt als energiehulp. Sindsdien sta ik weer met een glimlach op en kom ik ook lachend thuis. Mensen voelen zich blijkbaar prettig bij mij, want we hebben hele mooie gesprekken."

Sandra heeft in ieder geval geen spijt dat ze bij de Energiebank heeft aangeklopt. "Michel is een sympathieke, rustige man, die met je meedenkt en doet wat hij belooft. Hij geeft tips en is een echte doorpakker. Ik ben heel blij met zijn hulp."

Meer weten of hulp nodig? Kijk op www.energiebank.nl/goeree-overflakkee of www.energieloketgo.nl voor informatie over energiecoaches, tips en financiële ondersteuning.