Toeristendruk leidt tot parkeerchaos en veiligheidsrisico's

De Groenedijk nabij Ouddorp, een gebied dat bekend staat om zijn rust en natuurlijke schoonheid, trekt steeds meer toeristen aan. Dit groeiende toerisme heeft geleid tot ernstige parkeerproblemen, tot grote frustratie van de bewoners. Zij vragen al jaren om extra aandacht voor de situatie bij de gemeente en het Waterschap Hollandse Delta, maar een oplossing lijkt nog ver weg.

Door Danny Rijkels

Het strand bij de vuurtoren Westhoofd in Ouddorp wordt vaak omschreven als een verborgen parel, ver weg van de drukte van andere populaire stranden. Op zomerse dagen stroomt de Groenedijk vol met bezoekers die hier hun auto willen parkeren, wat leidt tot een parkeerchaos die de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ernstig aantast. "Op drukke dagen kan ik mijn huis nauwelijks verlaten door de geparkeerde auto's," zegt een bewoner van de Groenedijk.

De toename van recreanten in het gebied wordt mede veroorzaakt door websites die recreatiemogelijkheden op Goeree-Overflakkee promoten, waarbij de gratis parkeerplaats aan de Groenedijk als voordeel wordt genoemd.

Naast de overlast brengt de situatie, volgens omwonenden, aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich mee. "De kans op brand door hete uitlaten is groot wanneer auto's in de berm parkeren, vooral op droge zomerdagen. Brandweerwagens kunnen dan niet bij de brand komen, wat levensbedreigende situaties en grote schade kan veroorzaken," aldus omwonende Cees van Dam. Hij heeft, naar eigen zeggen, zelf bijna de gevolgen van een ontoegankelijke Groenedijk ervaren toen een ambulance met moeite bij zijn huis kon komen.

Complexe verantwoordelijkheid

Vier partijen zijn betrokken bij deze situatie: het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het Waterschap Hollandse Delta is eigenaar van de weg, maar schuift de verantwoordelijkheid voor handhaving door naar de gemeente. De gemeente erkent het probleem, maar wijst op de beperkingen die zij heeft. Natuurmonumenten beheert de natuurgebieden aan één kant van de weg, terwijl aan de andere kant een Natura 2000-gebied ligt dat onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt. Deze fragmentatie van verantwoordelijkheden maakt een oplossing moeilijk te realiseren.

De gemeente Goeree-Overflakkee

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er vanuit de gemeente extra aandacht gaat naar de situatie aan de Groenedijk. "We hebben naar aanleiding van meldingen van een omwonende de situatie goed in kaart. Als het mogelijk is handhaven we, maar handhaving is complex. Een bestuurder mag hier met vier wielen in de berm parkeren. Bij veel geparkeerde voertuigen daar is er wettelijk gezien geen sprake van een overtreding. De problematiek is er op een beperkt aantal dagen, vooral in het weekend en bij hoge temperaturen," aldus een gemeentewoordvoerder.

Zij benadrukt dat de gemeente geen eigenaar is van de weg en dus enkel kan handhaven. "Wij zijn geen wegbeheerder en gaan niet over de inrichting van de weg. Dat hoort bij Waterschap Hollandse Delta. Vanuit het Waterschap is eerder gekeken of met biggenruggen het parkeren in de berm onmogelijk gemaakt kon worden. Een aantal omwonenden vond dat echter geen goed idee, omdat zij of hun bezoek - het hele jaar door - niet meer in de berm zouden kunnen parkeren."

Er is vanuit de gemeente contact geweest met het Waterschap over het parkeerprobleem. De woordvoerder van de gemeente gaat verder: "We hebben meerdere malen de situatie bij hen onder de aandacht gebracht. Binnenkort is er een afspraak op locatie met het Waterschap en de melder. We nemen de situatie serieus, maar dat neemt niet weg dat de mogelijkheden beperkt zijn."

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta benadrukt het belang van de bereikbaarheid van het gebied achter de Groenedijk en heeft, naar eigen zeggen, snel actie ondernomen. Andreas Lem van het Waterschap legt uit dat er diverse besprekingen zijn geweest met politie en gemeente: "Uit deze besprekingen zijn een paar punten naar voren gekomen:

Handhaving heeft beperkt effect, omdat veel bezoekers dagjesmensen en toeristen zijn, en auto's blijven vaak de hele dag staan na een bekeuring. Preventieve maatregelen zijn daarom beter. Dit betekent het voorkomen van parkeren in de berm om de doorrijdbreedte vrij te houden, maar de oplossingen zijn beperkt. Verkeersdeskundigen en -politie zien geen extra waarde in een stilstaanverbod boven het huidige parkeerverbod, omdat het de handhavingsmogelijkheden niet verandert. Fysieke beperkingen worden afgeraden, omdat ze bewoners en bezoekers het hele jaar door hinderen. Suggesties zoals een ontheffingensysteem of het afsluiten van de dijk hebben ook ongewenste effecten en dezelfde handhavingsproblemen.

Vanwege beperkte capaciteit, vooral tijdens de vakantieperiode, wordt er nu geen nieuw locatiebezoek gepland. De situatie is duidelijk op basis van eerdere bezoeken en signalen van de politie. Het waterschap blijft open voor suggesties en werkt samen met de gemeente aan effectieve maatregelen, zoals verbeterde inzet van parking watches. Wordt vervolgd."

De strijdbaarheid van de bewoners

De bewoners van de Groenedijk blijven strijdbaar en dringen aan op een oplossing. Volgens Cees van Dam zijn de geboden oplossingen niet voldoende en is het teleurstellend dat het waterschap aangeeft geen locatiebezoek te willen plannen. Het probleem blijft volgens hem op deze manier aanhouden. "Hier moet gewoon een oplossing komen, want de situatie loopt echt uit de hand. Zonder snelle en effectieve maatregelen blijft de kans op ongelukken en verdere escalatie groot. Een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen samenwerken aan een structurele oplossing, is noodzakelijk om zowel de veiligheid als de leefbaarheid voor de omwonenden te waarborgen. De tijd voor discussie is voorbij; actie is nu vereist om toekomstige slachtoffers en schade te voorkomen," aldus van Dam.