Toeteren en feesten tijdens Truckrun Goeree-Overflakkee

Ruim 240 vrachtwagens die luid toeterend over het eiland reden. Onderweg werden ze toegejuicht door het publiek langs de kant, want ze hadden heel bijzondere passagiers aan boord. Dat was de Truckrun Goeree-Overflakkee, die op zaterdag 14 september 2024 voor de 33e keer plaatsvond.

De Truckrun wordt jaarlijks georganiseerd door de Chauffeursvereniging Flakkee. Het begon ooit met zo'n 25 vrachtwagens die een rondje door Middelharnis maakten. Nu is het een evenement waar chauffeurs van heinde en verre op afkomen om cliënten van Zuidwester en andere woonzorglocaties een geweldige dag te bezorgen.

Vanaf Hernesseroord reed de stoet naar Stellendam, waar een lunch klaarstond. Daarna ging de stoet via Ouddorp weer terug naar Hernesseroord, waar het feest nog even doorging in Dok16.

Omroep Archipel volgde Luca de Jong, die van de dag genoot, samen met zijn ‘privéchauffeur' Mart Grinwis, en alle andere chauffeurs, passagiers, vrijwilligers en familieleden.



Door Internetredactie Omroep Archipel