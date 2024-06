Toewijding en samenwerking bij jeugdbrandweer Den Bommel

De Jeugdbrandweer van Den Bommel komt elke woensdagavond bij elkaar om theorie te leren en hun vaardigheden te oefenen. Hun prijzenkast puilt uit, toch hebben ze zaterdag 22 juni 2024 tijdens de landelijke brandweerwedstrijden weer prijzen in de wacht gesleept. Bij de halve finale hoge druk behaalden de aspiranten met een klein verschil de tweede plaats. Hiermee hebben ze zich verzekerd van een finaleplaats. De finale van de landelijke jeugdbrandweercompetitie is op 28 september 2024.

Bij de jeugdbrandweer leren aankomende brandweermannen en -vrouwen van 12 tot 19 jaar alle ins en outs van het vak. De landelijke jeugdbrandweerwedstrijden bieden een platform waar jongeren hun kennis en vaardigheden op het gebied van brandbestrijding en hulpverlening kunnen tonen.

Realistisch

Bij de jeugdbrandweerwedstrijden worden realistische scenario's nagebootst, waarin de jeugdbrandweerteams hun praktische vaardigheden, samenwerking en probleemoplossend vermogen moeten tonen, zoals bij branden, ongevallen en reddingsoperaties. De teams worden door een deskundige jury beoordeeld op hun snelheid, precisie en teamwork.

In Nederland zijn 156 jeugdbrandweerkorpsen actief, waarvan twee op Goeree-Overflakkee. Bij de jeugdbrandweer in Den Bommel zijn ook zeven jeugdleiders actief, allen met ervaring bij de vrijwillige of beroepsbrandweer.



Door Internetredactie Omroep Archipel