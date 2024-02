Topdrukte op geitenboerderij De Mèkkerstee in Ouddorp

Het is topdrukte op geitenboerderij De Mèkkerstee in Ouddorp. Het is lammerseizoen en dat betekent dat deze weken honderden jonge geitjes geboren worden. We gingen een kijkje nemen op de boerderij en kwamen er achter dat er minder geiten drachtig zijn dan voorgaande jaren.

De Mèkkerstee is ook een zorgboerderij. Tijdens de geboortepiek is het ook voor de ongeveer 65 cliënten van Sjaloom Zorg die er werken, flink aanpoten geblazen.



Door Internetredactie Omroep Archipel