Trainingsweek dijkbewakingsorganisatie op Tiengemeten

Om de rol in de dijkbewakingsorganisatie goed in te kunnen vullen, is het belangrijk dat iedereen goed opgeleid en getraind is. De dijkbewakingsorganisatie bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van het waterschap en speelt een cruciale rol bij het inspecteren van waterkeringen tijdens extreme weersomstandigheden.

In de afgelopen periode zijn er al diverse verbeteringen doorgevoerd zoals het ontwikkelen van een app voor informatieoverdracht, het werken aan meer flexibele inzet van de dijkbewakingsorganisatie en het opzetten van een jaarlijks opleidings- en oefenmoment voor de dijkbewakingsorganisatie.

Van 30 september tot en met 5 oktober 2024 is er voor iedereen die deel uitmaakt van de dijkbewakingsorganisatie een ééndaagse basistraining op het eiland Tiengemeten. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan het vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Zo zijn er diverse opdrachten verdeeld over het eiland. De deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het leren communiceren met een portofoon om zo waarnemingen te delen met hun collega’s. Ook leren ze hoe een automatisch redvest werkt en oefenen ze met het gooien van een redklos om iemand uit het water te redden. Verder wordt de vakinhoudelijke kennis op orde gebracht. Uitgangspunt bij het opleiden, trainen en oefenen is dat er niemand ongetraind de dijk opgaat. Veiligheid gaat voor alles.

Nieuwe collega’s gezocht

Het waterschap is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de dijkbewakingsorganisatie. Heb jij interesse in waterveiligheid en wil je je steentje bijdragen aan het veilig houden van de dijken? Dan gaan ze graag met jou in gesprek. Kijk voor meer informatie op wshd.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel