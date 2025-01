Transdev mag busvervoer op Goeree-Overflakkee definitief uitvoeren

In december 2024 is de ov-concessie Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (HWGO) voor de periode december 2025 – december 2038 definitief gegund aan Transdev Nederland Mobility Services N.V. (Transdev is de nieuwe naam van huidig vervoerder Connexxion). De dienstverlening gaat er in de nieuwe concessie vanaf december 2025 volgens de provincie flink op vooruit wat betreft dienstregeling, bussen en tarieven.

Op veel lijnen in zowel de Hoeksche Waard als Goeree-Overflakkee de start- en eindtijden verruimd en gaat de bus vaker rijden, zowel doordeweeks als in het weekend. Vanaf het begin van de concessie zijn alle grote bussen (dus niet buurt- en belbussen) uitstootvrij: de huidige waterstofbussen blijven in dienst en er zijn nieuwe elektrische bussen besteld. In deze nieuwe bussen zijn uitgebreide voorzieningen aanwezig om het reizen voor iedereen makkelijk en comfortabel te maken. Denk aan airconditioning met automatische luchtverversing, stoelen met meer beenruimte, USB-aansluiting en een klaptafel.

Verder krijgen alle bussen een ‘be in, be out’ (bibo)-mogelijkheid voor reizigers die hun ov-pas op de mobiele telefoon hebben staan. De pas wordt automatisch herkend bij het in- en uitstappen, waardoor je nooit meer kan vergeten in- of uit te checken.

Tot slot worden de bussen beter toegankelijk door onder meer een elektrische oprijplaat voor rolstoelen, een aparte ligplaats voor hulphonden en kunnen halteomroep-berichten worden afgespeeld op hoortoestellen. De bestaande waterstofbussen worden zoveel mogelijk opgewaardeerd naar dezelfde standaarden als de elektrische bussen.

Betaalbaar OV

Transdev biedt tot 30% automatische korting wanneer reizigers regelmatig de bus pakken. Hoe meer je met het ov reist, hoe meer korting je krijgt. Bovendien wordt per maand nooit meer dan de prijs van een maandabonnement voor de gehele concessie in rekening gebracht. Scholieren ontvangen daarbij extra korting.

Ook aan nieuwe inwoners wordt gedacht. Transdev biedt de eerste bewoners van nieuwbouwwijken in de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee een gratis ov-abonnement aan dat een jaar geldig is. Overige nieuwe inwoners van beide gemeenten krijgen een maand gratis openbaar vervoer.

Gedeputeerde Frederik van Zevenbergen kijkt uit naar de uitbreiding van het OV in het gebied. “Als provincie volgen we de aanloop naar de nieuwe vervoersperiode op de voet. Dat er geen wisseling van vervoerder is, kan bijdragen aan een voorspoedige en soepele overgang van de concessie.”



Door Internetredactie Omroep Archipel