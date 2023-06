Traumaheli trekt bekijks bij middelbare school Middelharnis

Op maandagmiddag 12 juni 2023, rond 14:20 uur, rukten de Rapid Responder en ambulance uit naar de CSG Prins Maurits in Middelharnis. Een tiener was onwel geworden. De traumaheli was op dat moment onderweg naar Dirksland maar werd gecanceld. Het Mobiel Medisch Team werd daarop ingezet om te landen in Middelharnis. De traumaheli landde aan de Rottenburgseweg.

De aanwezigheid van de traumahelikopter trok veel bekijks van omstanders. Een woordvoerder van de school gaf te kennen dat het incident goed is afgelopen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws