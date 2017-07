Traumaheli vliegt voor ongeval met fietser

Op de Zuiderlandsedijk in de polder bij Oude-Tonge heeft donderdag 13 juli 2017 een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een fietser. Het ongeval werd omstreeks 14:55 uur gemeld. Omdat op basis van de melding het ongeval dusdanig ernstig leek werd ook de traumaheli ter plaatse gevraagd.

De traumaheli kon al snel weer vertrekken richting Rotterdam omdat de inzet niet nodig was. Het slachtoffer raakte wel dusdanig gewond dat de persoon per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam is vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.