Het Mobiel Medisch Team is donderdagmiddag 23 april 2020 per helikopter ter plaatse gegaan naar de Staverseweg bij Sommelsdijk voor eenzijdig ongeval. Een quadbestuurder was met zijn voertuig in een sloot terecht gekomen en gewond geraakt.

Naast het traumateam en ambulancepersoneel kwamen ook de brandweer en politie ter plaatse voor assistentie. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.