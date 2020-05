Traumaheli vliegt voor ongeval met scooter

Zaterdag 30 mei 2020 rond 04:30 kwam er een melding van een ongeval aan de kruising Rottenburgseweg / Steneweg in Middelharnis. De bestuurder van een scooter was tegen een middengeleider aangereden en heeft daarbij een verkeersbord geraakt. Ambulance, politie, brandweer en traumaheli kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De verkeerspolitie heeft een onderzoek ingesteld. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 22 2020 In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de nieuwe coronatestlocatie op Goeree-Overflakkee en de 376.000 jonge palingen die uit zijn gezet in het...

Weer bezoek op woonzorglocaties CuraMare CuraMare is verheugd dat zij vanaf dinsdag 2 juni 2020, onder strikte voorwaarden, weer bezoek kan ontvangen op de woonzorglocaties. De landelijk aangekondigde versoepeling van de...

Goeree-Overflakkee staat strandterrassen toe Horecaondernemers en paviljoenhouders op het Noordzeestrand krijgen van de gemeente Goeree-Overflakkee de ruimte om tijdelijk een strandterras te realiseren, met een foodtruck of een ander...

Het Streekmuseum gaat weer open Het Streekmuseum mag opnieuw bezoekers ontvangen en daar zijn ze blij om. Alle musea mogen per 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag) weer open, mits bezoekers vooraf kaartjes kopen. Reserveren...

Zeeland, Zuid-Holland en Friesland verwelkomen 580.000 jonge palingen De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde een week eerder hetzelfde met ruim 207.000 jongkies. Beroepsvissers namen dinsdag 26 mei...

GGD opent extra coronatestlocatie op Goeree-Overflakkee GGD Rotterdam-Rijnmond bereidt zich voor om in juni dagelijks ruim 1000 inwoners te testen op het coronavirus. In juni kunnen alle Nederlanders die klachten hebben zoals verkoudheid,...

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 21 2020 In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de markt van Sommelsdijk die uitwijkt uit naar Middelharnis. Met de podcast ben je binnen paar minuten op de...

Ouderen ontvangen een geschenkpakketje Ruim 2700 alleenstaande ouderen boven de zeventig jaar op Goeree-Overflakkee vinden de komende periode een geschenkpakketje in hun brievenbus of op hun deurmat. Het kleine geschenk met...

Markt Sommelsdijk wijkt uit naar Middelharnis De woensdagmarkt van Sommelsdijk wordt verplaatst naar Middelharnis. Op het nieuwe marktterrein – bij het parkeerterrein van de Nieuwstraat - is voldoende ruimte om de kramen...

Hele wijk uit Ooltgensplaat wint cadeaukaarten voor lokale ondernemers Een hele wijk (postcodegebied 3257) in Ooltgensplaat valt in de prijzen in de trekking van de Postcode Loterij. De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro dat kan worden...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina