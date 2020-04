Traumaheli vliegt voor ongeval met snijwonden

Op zondagmiddag 26 april 2020 zijn het Mobiel Medisch Team, ambulance- en politiepersoneel naar de Zuiderdiepstraatweg in Stellendam gegaan voor een ongeval met snijwonden. Het leek in eerste instantie te gaan om een steekpartij. Ter plaatse gekomen bleek een persoon door glas te zijn gevallen tijdens een ruzie. Het slachtoffer raakte gewond door de glasscherven. Hij is zonder spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Brandweer rukt uit voor brand Sommelsdijk In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 april 2020 kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een gebouwbrand aan de Sint Joris Doelstraat in Sommelsdijk. Toen de brandweer ter...

Menselijke resten aangetroffen in visnet vissersschip Vrijdag 24 april 2020 zijn rechercheurs van de Forensische Opsporing (FO) naar de haven van Stellendam gegaan voor een onderzoek. Ze hadden een melding gekregen van de schipper van het...

Jarig en van de IC af, dat is een reden voor een feestje In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland werd een jarige coronapatiënt overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Mevrouw Kooijman is 50 geworden, dus dat moet gevierd worden....

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 17 2020 De nieuwste podcast van FlakkeeNieuws staat weer online en is via de bekende Podcast diensten gratis te beluisteren. Met de de podcast ben je binnen paar minuten op de hoogte van het...

Weekmarkten vanaf 28 april (beperkt) toegestaan Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft op 24 april 2020 besloten om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee weer toe te staan, met ingang van dinsdag 28 april. Dit besluit heeft alleen...

Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners van Goeree-Overflakkee Op vrijdag 24 april 2020 werd aan vijf inwoners van Goeree-Overflakkee medegedeeld dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste...

Traumaheli vliegt voor ongeval met quad Het Mobiel Medisch Team is donderdagmiddag 23 april 2020 per helikopter ter plaatse gegaan naar de Staverseweg bij Sommelsdijk voor eenzijdig ongeval. Een quadbestuurder was met zijn...

Wethouder Bruggeman bezoekt De Vliedberg Wethouder Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft dinsdagmiddag 21 april 2020 een bezoek gebracht aan woonzorglocatie De Vliedberg in...

Grote verbouwing Albert Heijn Sommelsdijk De Albert Heijn aan de Dorpsweg 40 in Sommelsdijk sluit woensdag 22 april 2020 om 17:00 uur tijdelijk de deuren. De supermarkt wordt vervolgens omgebouwd tot het nieuwste winkelconcept van...

De Goederenhub heeft de vaart er in Steeds meer ondernemers weten de Goederenhub te vinden voor hun in- en uitgaand pakketvervoer. Inmiddels worden de dagelijkse rondes steeds effectiever. Maar, hoe voller hoe beter. Er is...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina