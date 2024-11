Traumahelikopter ingezet bij ongeval met ruiter

Op zaterdag 2 november 2024 is een ruiter gewond geraakt na een val van een paard op de Kladstaartweg tussen Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk. Hulpdiensten, waaronder twee ambulances, een traumahelikopter en meerdere politie-eenheden, werden opgeroepen om medische bijstand te verlenen.

Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het paard is veilig teruggebracht naar de stal.



Door Internetredactie Omroep Archipel