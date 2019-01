Trekvissen kunnen het Haringvliet op

Op woensdag 16 januari 2019 zijn de Haringvlietsluizen voor het eerst op een kier gegaan. De gehele ochtend heeft één van de 17 schuiven open gestaan. Nadat minister Cora van Nieuwenhuizen op 15 november 2018 het Kierbesluit officieel in werking had gesteld, was het wachten op een voldoende hoge rivierafvoer. Nu is het zo ver.

Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is belangrijk voor trekvissen als de zalm en zeeforel die de Rijn en Maas op willen trekken om te paaien. De vissen komen met het zeewater mee naar binnen. De afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat reeds korte tests gedaan. Om de zoetwatervoorziening te waarborgen, gaan de sluizen dicht bij een lage rivierafvoer. Momenteel is de afvoer hoog genoeg om de Haringvlietsluizen op een kier te kunnen zetten en daarna te onderzoeken hoe snel het zoute water weer weggespoeld kan worden. Aangezien er 16 januari 2019 maar weinig zout is binnengekomen, konden de sluizen later weer open. Ditmaal met een grotere opening. Als de rivierafvoer het toelaat, zal dit de komende tijd vaker gebeuren. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap vooruit voor de internationale vismigratie en de ecologische waterkwaliteit in het Haringvliet.

Onderzoek optimaliseren visintrek

De onderzoeken zijn nodig om de zoutverspreiding beter te begrijpen. De komende jaren zullen nog veel praktijkonderzoeken plaatsvinden naar zoutverspreiding en het optimaliseren van de visintrek. Ook de ecologische effecten worden hierbij nauwgezet gemonitord, onder meer door zalmen van een zender te voorzien en te volgen. Deze kennis leidt tot een nieuwe bediening van de Haringvlietsluizen waarmee naast waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het waterpeil ook de natuur wordt bediend.

Meer informatie Haringvlietsluizen op een kier

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Haringvlietsluizen op een kier of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.