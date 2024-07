Trucker krijgt in hoger beroep lagere straf voor doodrijden agent

Vrachtwagenchauffeur Willem M. is door het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodrijden van een motoragent. Dit meldt de NOS.

De straf is lager dan de straf die de rechtbank oplegde. In maart 2022 veroordeelde de rechtbank M. tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Na zijn gevangenisstraf mag hij tien jaar geen motorvoertuig besturen.

'Mensonterend en bruut'

Willem M. reed motoragent Arno de Korte op 7 juli 2021 van achteren aan na het negeren van een stopteken. Hij sleurde de motoragent zonder te remmen honderden meters mee met zijn vrachtwagen. Volgens het gerechtshof zag de vrachtwagenchauffeur de motoragent ruim op tijd en had hij voldoende tijd om te remmen.

Bij het opleggen van de straf heeft het hof de "mensonterende en brute wijze waarop de motoragent tijdens zijn werk het leven is verloren" meegewogen. Ook het feit dat de vrachtwagenchauffeur twee keer eerder een ongeluk veroorzaakte, speelde mee in het oordeel van het hof.

In 2015 reed M. een andere motoragent aan, waarbij deze zijn arm verloor. Toen was volgens de rechter opzet niet bewezen. Bij een incident in 2020 reed hij een oude vrouw in Rockanje dood. Uit politieonderzoek bleek toen dat hij dat ongeluk niet had kunnen voorkomen. Wel was de vrachtwagen bij beide incidenten te zwaar beladen.

Anders dan op eerdere zittingen, waar M. zei dat hij zich weinig van de aanrijdingen kon herinneren, gaf hij dit keer toe dat hij fouten heeft gemaakt en zei hij dat hij spijt heeft. Het hof zegt niet waarom het op een lagere straf uitkwam dan de rechtbank, alleen dat het hof een eigen afweging maakt.

Bron: NOS



Door Internetredactie Omroep Archipel