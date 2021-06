Tuinhuis in brand in Dirksland

Aan de Ring in Dirksland is vrijdagmiddag 4 juni 2021 omstreeks 13:55 uur brand uitgebroken. Omwonenden roken een sterke brandlucht en ontdekten dat een tuinhuis van de buren in brand stond. Hierop werd de brandweer gealarmeerd.

De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling in de buurt. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Voor de bluswerkzaamheden werd water uit de kerkgracht gehaald.