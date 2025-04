Tulpen kapot voor de perfecte foto: schade voor de teler

De bloeiende bollenvelden beginnen het eiland weer te kleuren. Een prachtig gezicht, waar ook veel toeristen op afkomen voor een oer-Hollandse selfie tussen de tulpen. De telers zien het met lede ogen aan. Niet alle tulpenliefhebbers weten zich namelijk te gedragen. Ze plukken de bloemen, vertrappen ze en laten zelfs afval achter in de velden. Voor de tulpentelers betekent dat inkomstenderving.

Een vertrapte tulp kan niet meer verkocht worden. Dat is toch al gauw tien cent per tulp en dat tikt aan, als er tientallen toeristen door het veld banjeren. Er zijn daarom bij veel bollenvelden bordjes neergezet met het verzoek de gewassen te respecteren.

Door Internetredactie Omroep Archipel