Tulpenwandeltocht gaat door onder nieuwe naam

Eind september 2024 werd in het programma Op de Hoagte met André Groenendijk gesproken over het mogelijke einde van de Tulpenwandeltocht op Goeree-Overflakkee. In dat gesprek gaf hij aan dat er hoop was dat de tocht door een andere organisatie zou worden overgenomen. Donderdag 17 oktober 2024 kan hij verheugd melden dat GO Sportevents, bekend van evenementen zoals de GO Brouwersdam90, de organisatie van de Tulpenwandeltocht overneemt onder de naam GO Tulpentocht.

Erik Peeman van GO Sportevents liet weten dat ze vastberaden zijn om dit geliefde evenement voort te zetten en verder uit te bouwen. "Wij wilden dit mooie evenement op Goeree-Overflakkee niet verloren laten gaan, zeker niet nu ook al de GO Classic is gestopt. Wij gaan ervoor om dit mooie evenement verder uit te bouwen op het stevige fundament dat door de vorige organisatie is gelegd," aldus Peeman.

Nadere informatie over de datum en inschrijving volgt via de sociale media van GO Sportevents of de kanalen van Omroep Archipel.



Door Internetredactie Omroep Archipel