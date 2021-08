Turn2Move is klaar voor het nieuwe turn seizoen

De zomervakantie is achter de rug. De leiding van Turn2Move kan niet wachten om weer aan de slag te gaan en leuke turnlessen te gaan verzorgen voor de kinderen. De turnlessen starten weer vanaf woensdag 8 september 2021. Zowel leden als niet leden zijn dan welkom.

Niet leden kunnen gratis een keer mee doen om te ervaren hoe een turnles is. Het niveau is hierbij niet belangrijk. Alle kinderen, jongens en meisjes, kunnen mee doen. Turnen is niet alleen leuk, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de motorische ontwikkeling van opgroeiende kinderen.

Plezier en leren

Het hebben van plezier tijdens de turnles staat voorop. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen ook wat leren. Turn2Move kan zeer gevarieerde turnlessen aanbieden omdat het de beschikking heeft over veel verschillende turn toestellen. Hieronder ook veel leuk toestellen om op te springen. Denk aan een grote trampoline en een airtrack (opblaasbaan). Alle lesgevers hebben een opleiding gevolgd. Op deze manier kan de leiding van Turn2Move kwalitatief goede en fijne lessen verzorgen voor de kinderen. Veiligheid is hier natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van. De inhoud van de lessen wordt bepaald aan de hand van een jaarplanning. Zo wordt er gewerkt aan een opbouw en wordt ervoor gezorgd dat elementen regelmatig terug komen. Denk aan elementen zoals een handstand, een radslag, maar ook een salto of een overslag.

Verschillende groepen

Geen een kind is hetzelfde, daarom wordt er in de turnles gedifferentieerd. Oftewel er worden opdrachtjes gegeven passend bij het niveau van het kind. Zo kan ieder kind op een prettige manier verder ontwikkelen en nieuwe elementen leren. Daarom zijn de turngroepen ook ingedeeld op leeftijd. Iedere leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen aanpak en begeleiding. De jongste kinderen kunnen samen met hun ouder (of andere begeleider) vanaf 1,5 – 3 jaar terecht bij de ouder en kind gym. De volgende leeftijdsfase zijn de peuters (3 – 4 jaar) en de kleuters (5 jaar). Daarna starten de verschillende groepen voor jongens en voor meisjes vanaf 6 jaar. Er worden lessen gegeven op woensdag en donderdag in de Staver in Sommelsdijk. Het is mogelijk om op iedere leeftijdsfase te starten met gymmen en turnen. Zo heeft Turn2Move ook een hele gezellige groep meiden van 12 jaar en ouder.

Gratis proefles

Kinderen die een keertje mee willen doen mogen een gratis proefles volgen, daarna kan men lid worden van de club door zich aan te melden. Om mee te doen met een gratis proefles kunt u zich vrijblijvend aanmelden via de website. Daarna kunt u beslissen of uw kind lid wilt worden. Aanmelden hiervoor kan via turn2move.nl/proefles

Informatie

Meer informatie over turnclub Turn2Move kunt u vinden op hun website turn2move.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@turn2move.nl of bellen naar 06-30383580.