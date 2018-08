Turn2Move zorgt voor sportplezier tijdens Nationale Sportweek 2018

Van 14 tot en met 29 september 2018 vindt de vijftiende Nationale Sportweek plaats. Omdat de Nationale Sportweek dit jaar 15 jaar bestaat duurt het niet 1 maar 2 weken. Sportverenigingen, scholen, gemeenten en andere aanbieders van sport en bewegen vieren in het hele land de start van het sportseizoen en organiseren allerlei (sportieve) activiteiten.

Zo kan iedereen ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te sporten. Ook turnclub Turn2Move doet mee aan de Nationale Sportweek met een vriendjes- en vriendinnetjes les in sporthal de Staver in Sommelsdijk.

Start nieuw seizoen

Na de zomervakantie starten de turnlessen weer vanaf woensdag 5 september. Kinderen die op turnen willen mogen gratis proefles volgen om te kijken of ze het leuk vinden. Dit kan iedere week, ook bij de peuter- en kleutergymles.

Vriendjes en vriendinnetjes les

Tijdens de turnlessen op woensdag 19 en donderdag 20 september mogen alle kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen. Deze vriendjes en vriendinnetjes mogen deze turnlessen gratis meedoen. De kinderen kunnen die lessen op een veilige manier een salto en handstand aanleren, over de kast springen en nog veel meer. les begint en eindigt met een leuk en actief spel. De lessen zijn voor meisjes vanaf 6 jaar op woensdag en donderdag vanaf 16:15 uur. Voor jongens zijn de lessen op donderdag vanaf 16:15 uur. De lessen voor kinderen van 3 t/m 5 jaar zijn vanaf 16:00 in de Staver. Kijk voor de exacte lestijden op www.turn2move.nl.

Veilig turnen

Door alleen te werken met gediplomeerde leiding wil Turn2Move op een verantwoorde wijze gym- en turnlessen verzorgen. Op die manier zorgen ze er voor dat kinderen op de juiste manier aangestuurd worden, maar dat er ook efficiënt onderdelen aangeleerd worden, zoals handstand, ring zwaaien, borstwaartsom en nog veel meer. De lessen zijn zeer gevarieerd doordat Turn2Move naast de toestellen in de Staver ook gebruik kan maken van de springtoestellen die ook tijdens de Springdagen gebruikt worden zoals airtrack, grote trampoline, airbox XL en dubbele mini trampoline. In de les wordt er door de lesgevers een positieve sfeer gecreëerd waarbij de kinderen respect hebben voor zowel de lesgevers als voor elkaar. Uit de reactie van de leden blijkt dat kinderen graag naar de lessen van Turn2Move komen, omdat de lessen leuk en uitdagend zijn. Voor de kinderen zelf is het goed om hun grove en fijne motoriek te ontwikkelen en daarnaast werkt het vele bewegen preventief tegen overgewicht.

Informatie

Meer informatie over turnclub Turn2move kunt u vinden op www.turn2move.nl. Voor vragen kunt u mailen naar info@turn2move.nl of bellen naar 06-30383580.