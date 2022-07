TV-serie brengt het bijzondere werk van vrijwilligers op reddingboten in beeld

Hoe is het om levensreddend werk te doen, soms met gevaar voor eigen leven? In het nieuwe EO-programma Redders op zee worden de vrijwilligers bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gevolgd. Bij nacht en ontij varen zij uit en trotseren ze de zwaarste stormen om mensen in nood te helpen. In de zes afleveringen van Redders op zee wordt het wel en wee op vier reddingstations in beeld gebracht: IJmuiden, Ouddorp, Ter Heijde en Marken.

Hoge golven, snelle oranje boten, veel actie: dat is het beeld dat snel opkomt als je aan dit werk denkt. Maar het vraagt veel discipline, oefening en toewijding. De redders vinden het vanzelfsprekend om hulp te verlenen, maar in het programma wordt zichtbaar hoe bijzonder hun werk is. Saamhorigheid, kameraadschap en onvoorwaardelijke inzet is kenmerkend voor de vrijwilligers.

Tweede thuis

Het werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voor alle stations geldt dat wanneer de pieper gaat, de reddingboot binnen een paar minuten uit moet kunnen varen. Dat heeft impact op het hele thuisfront. Voor veel vrijwilligers is het reddingstation een tweede thuis. Met veel toewijding wordt geklust aan de boten of schoongemaakt na een tocht op het zoute water. Maar hoe combineren de redders het vrijwilligerswerk met een baan, of bijvoorbeeld hun rol als ouder, buur of echtgenoot thuis? Redders op zee toont de mens achter de stoere baan.

Reddingstations

Elk reddingstation is anders. Verschillende boten, andere omgeving om in te varen en ook een eigen cultuur onderling. Er is één overeenkomst: alle vrijwilligers delen dezelfde passie en zetten zich met hart en ziel in om mens of dier in nood te helpen.

IJmuiden

In IJmuiden liggen de boten in de vissershaven en kunnen onder alle omstandigheden uitvaren. Die diversiteit zie je ook terug in de acties: vervoer van patiënten van passerende zeeschepen, grote zoekacties, honden die overboord gevallen zijn of watersporters in problemen.

Ouddorp

Ouddorp is populair onder watersporters en daardoor een druk reddingstation. In het watersportseizoen rukken ze zo’n 150 tot 180 keer uit. Aan de ene kant is de Noordzee, vooral populair bij kiters. Aan de andere kant ligt het Grevelingenmeer waar vooral surfers en zeilers te vinden zijn.

Ter Heijde

Ter Heijde is een echte strandplaats, vlakbij Monster. De acties bestaan veelal uit kusthulpverlening aan mens en dier. De reddingboot in Ter Heijde moet gelanceerd worden vanaf het strand met behulp van een bootwagen.

Marken

Marken is het enige reddingstation in de serie dat niet gelegen is aan de Noordzee. Ze redden en helpen mensen en dieren die in problemen zijn geraakt op het Markermeer.

‘Redders op zee’ is te zien vanaf dinsdag 11 oktober 2022 om 21:30 uur bij de EO op NPO 1. ‘Redders op zee’ is tot stand gekomen in samenwerking met de KNRM en geproduceerd door Screentime.