Twee auto's in botsing op de Koningin Julianaweg

Op de Koningin Julianaweg in Sommelsdijk heeft woensdagavond 6 maart 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. De twee voertuigen raakten elkaar aan de voorkant. Twee inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ten minste een slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Tweeten Previous Next

