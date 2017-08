Twee auto’s op elkaar bij Den Bommel

Op de kruising N59 met de Schaapsweg bij Den Bommel heeft maandagmorgen 28 augustus 2017 een ongeval plaatsgevonden. Twee personenauto’s botsten op elkaar. Naast politie, ambulance en brandweer kwam ook de traumaheli ter plaatse maar het trauma personeel hoefde uiteindelijk geen hulp te verlenen. Twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De verwondingen lijken niet al te ernstig. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Nieuwe voetbalvelden Den Bommel en Oude-Tonge bijna gereed Het vers ingezaaide gras op de gerenoveerde hoofdvelden van VV Den Bommel en DBGC uit Oude-Tonge ligt er prima bij. Maar gevoetbald kan er niet worden. De belijning ontbreekt nog, net als...

Granaten gevonden in Ouddorp Aan de Hofdijksweg bij Ouddorp heeft een boer een bijzondere vondst gedaan. Volgens RTV Rijnmond ontdekte hij zo'n tien granaten op zijn land. Een explosievenexpert van de politie heeft...

Overeenkomst 5 nieuwbouw NOM-woningen Ooltgensplaat Op 21 augustus 2017 ondertekenden woningbouwvereniging Beter Wonen uit Ooltgensplaat en aannemer Kroon & de Koning uit Zwijndrecht de Design Build & Maintenance overeenkomst voor 5...

Grote inzet voor persoon te water bij Haringvlietbrug Hulpdiensten zijn woensdagavond 23 augustus 2017 massaal uitgerukt na een melding dat er een persoon te water zou zijn geraakt ter hoogte van de Haringvlietbrug. Er werd met diverse boten...

Vier hennepplantages opgerold op Tiengemeten Op maandag 21 augustus 2017 heeft de politie van het Basisteam Haringvliet en Hoekse Waard, in samenwerking met een BOA van Natuurmonumenten, vier hennepplantages opgerold op het...

Auto tegen boom bij Stad aan ‘t Haringvliet Op de Tilsedijk tussen Stad aan 't Haringvliet en Den Bommel heeft zaterdag 19 augustus 2017 een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten werden hiervoor omstreeks 18:00 uur...

De Omloop van Goeree-Overflakkee was weer pittig Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 vond voor de 28e keer de Omloop van Goeree-Overflakkee plaats. Dit jaar weer een pittige prestatie-wandeltocht van 110 kilometer, af te leggen...

Frustratie bij weer een storing Haringvlietbrug Automobilisten op de A29 hebben donderdagmorgen 17 augustus 2017 anderhalf uur vast gestaan vanwege weer een defect aan de Haringvlietbrug. Omstreeks 09:15 uur ontstond er op A29 in beide...

VVD-Fractielid Henk van der Meer kiest voor eigen raadszetel Henk van der Meer heeft besloten zich na vierentwintig jaar terug te trekken uit de VVD-fractie in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk...

Onwel tijdens fietsen in de polder Meerdere hulpdiensten zijn dinsdagavond 15 augustus 2017 omstreeks 20:30 uur opgeroepen voor een incident op de Westdijk tussen Dirksland en Melissant. Een wielrenner was met een groep aan...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina