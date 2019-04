Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De twee inzittenden van de personenwagen, een 46-jarige moeder en haar 7-jarige zoon (beide uit Rozenburg), zijn om het leven gekomen. De twee inzittenden van de vrachtwagen zijn volgens de politie enorm aangeslagen, maar raakten niet gewond. Meerdere ambulances, traumaheli en brandweervoertuigen kwamen ter plaatse. De N57 is zeker tot 22:00 uur in beide richtingen afgesloten. Verkeer van en naar Zeeland krijgt het advies om om te rijden via de A29 en N59. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...

800 liter zwerfafval geraapt bij schoonmaakactie Ouddorp Duin Tijdens de schoonmaakactie van Ouddorp Duin in het kader van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 is er in twee uur tijd maar liefst 800 liter zwerfafval geraapt in de...

Verdachte van meerdere diefstallen aangehouden Begin maart 2019 zagen surveillerende agenten op de Oude Rijksweg in Krabbendijke een voertuig rijden dat ze graag nader wilden onderzoeken. Het was 02:15 uur en op de weg reed, heel...

Grote kluiscontrole middelbare scholen Goeree-Overflakkee In het schoolveiligheidsconvenant dat middelbare scholen op Goeree-Overflakkee met de gemeente en politie hebben opgesteld, is afgesproken dat er jaarlijks een kluisjescontrole plaatsvindt....

Auto over de kop bij Sommelsdijk Hulpdiensten zijn dinsdag 19 maart 2019 uitgerukt voor een auto over de kop op de Staverseweg bij Sommelsdijk. De bestuurder van een personenauto reed vanuit de richting Dirksland naar de...

Ruim 4.800 bezoekers op opendag CuraMare Zaterdag 16 maart 2019 openden Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh hun deuren tijdens de Open Dag in het kader van de landelijke Week Zorg en Welzijn. Ruim...

Geslaagde NLdoet actie in de Kwade Hoek Zaterdagmorgen 16 maart 2019 trotseerden 9 enthousiaste en fanatieke deelnemers de stevige wind die in de Kwade Hoek waaide om hier een bijdrage te leveren aan NLdoet. In totaal vulden zij...

Ha-Ra op schoonmaakbezoek bij Woonhoeve de Schaapskooij Begin maart 2019 stond Marie-Louise Broeders, teamleidster en consulente van Ha-Ra Worldwide op de stoep bij Woonhoeve de Schaapskooij in Stellendam. Ze stelde de vraag of zij en haar team...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina