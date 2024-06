Twee gewonden bij aanrijding op de N215

Op de N215 zijn woensdagmiddag 26 juni 2024 twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde op de N215 Tonisseweg met de kruising Biermansweg tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. De bestuursters van de beide voertuigen zijn nagekeken en behandeld door het ambulance personeel en daarna overgebracht naar een ziekenhuis.

Het verkeer werd ter plaatse omgeleid via de naastgelegen parallelweg in de richting van Nieuwe-Tonge en de Oudelandsedijk in de richting van Oude-Tonge. De politie onderzoekt het ongeval.



Door Internetredactie Omroep Archipel