Twee gewonden bij brand op boot op het Haringvliet

Zondagmiddag 8 mei 2022 is er brand uitgebroken op een klein plezierjacht dat op het Haringvliet voer. De opvarenden waren nog maar 300 meter uit de haven van Middelharnis toen het mis ging. De brandweer vermoedt dat er een explosie van opgebouwde benzine dampen heeft plaatsgevonden in het motorruim onder de bank waar een aantal opvarenden op zaten.

Omstanders zijn direct te hulp geschoten en hebben de opvarenden naar het Havenhoofd in Middelharnis gebracht. De gealarmeerde hulpdiensten hebben daar de slachtoffers opgevangen. Twee personen zijn met brandwonden per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De boot is door omstanders naar de haven van Middelharnis getrokken zodat de brandweer onderzoek kon verrichten.