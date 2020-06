Twee gewonden bij ongeval op N59

Op de N59 is zondagmiddag 28 juni 2020 een ongeval gebeurd met twee personenauto’s. Tussen tankstation De Tille en de verkeerslichten bij Den Bommel schampten de auto’s elkaar. Brandweer, ambulance, traumaheli en politie kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 26 2020 In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de sluiting van de Panoramaweg bij De Slikken van...

Auto rijdt haven in van Stellendam Diverse hulpverleningsdiensten werden zaterdag 27 juni 2020 omstreeks 10:40 uur opgeroepen voor een voertuig te water. Een personenauto was vanaf een parkeerplaats aan de Meester Snijderweg...

Panoramaweg Slikken van Flakkee wegens vandalisme gesloten De Panoramaweg, de toegangsweg over de Slikken van Flakkee naar het strand, recreatieveld en de steiger, is tot nader order gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door aanhoudende overlast en...

Brand in een bos en bij natuurgebied De Slikken In een bos bij de Zuidwester in Middelharnis is woensdagavond 24 juni 2020 brand ontdekt. De brandweer werd hiervoor omstreeks 19:30 uur opgeroepen. Om de brand te kunnen blussen moesten...

Agenten bedreigd met de dood Doodsbedreigingen, dat was wat agenten naar hun hoofd kregen nadat ze een dronken automobilist van de weg haalden. De agenten deden aangifte. Zondagmorgen 21 juni 2020, kort na 5 uur, reden...

Ongeval met twee personenauto’s en twee fietsers Op de Boomvliet in Dirksland heeft maandagmiddag 22 juni 2020 een ongeval plaatsgevonden waarbij twee personenauto’s en twee fietsers zijn betrokken. De hulpdiensten werden hiervoor...

Koninklijke onderscheiding voor Carolien Struijk-Klepper uit Ouddorp Op zaterdag 20 juni 2020 is Carolien Struijk-Klepper benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Berend Jan Bruggeman reikte de Koninklijke onderscheiding door de...

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 25 2020 In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere een aanranding in Middelharnis en GoedvoorGoed opent vestiging...

GoedvoorGoed opent vestiging Stellendam Woensdag 17 juni 2020 opende GoedvoorGoed de nieuwe vestiging in Stellendam. Na Sommelsdijk en Oude-Tonge is dit de derde kringloopwinkel van GoedvoorGoed. Toen begin maart de eerste...

Zeven tips om een inbraak tijdens je afwezigheid te voorkomen Als je met mensen praat over de kans dat er bij hen wordt ingebroken, hoor je vaak dat ze denken dat die kans heel erg klein is, omdat er bij hen toch niks te halen valt. Ze denken zo,...

