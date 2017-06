Twee hennepplantages in de Slikken van Flakkee

Op zondag 18 juni 2017 heeft de politie in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatbosbeheer twee hennepplantages opgerold in de Slikken van Flakkee. Het ging in totaal over 209 planten. De planten zijn in overleg met de Officier van Justitie door de dienst domeinen ter plaatse vernietigd en afgevoerd.