Twee jeugdige jubilarissen 12,5 jaar lid van Amicitia

Tijdens de repetitie van woensdag 27 oktober 2021 zijn Mart-Jan (20) en Jelle (19) Koedam gehuldigd voor hun 12,5 jaar lidmaatschap van Muziekvereniging Amicitia Dirksland.

Zowel Mart-Jan als Jelle zijn in 2008 begonnen met de AMV-cursus (Algemene Muzikale Vorming). Daarna hebben zij ieder een instrument gekozen. Mart-Jan ging voor de bugel en Jelle koos voor trompet. Op 1 september 2009 zijn zij beiden begonnen met het volgen van lessen op deze instrumenten. Jelle was toen nog maar 6 jaar, wat erg jong is om trompet te gaan spelen. Na een jaar les zijn beide lid geworden van het opleidingsorkest. Weer een jaar later mochten zij ook al met de fanfare meespelen.

Jelle is 5 jaar lid gebleven van het opleidingsorkest. Mart-Jan vond het na 4 jaar even genoeg, maar is na een half jaar toch weer teruggekomen, maar toen als drummer. Sinds 2016 speelt hij mee met de slagwerkgroep. Door studie is Mart-Jan in 2017 definitief gestopt met het opleidingsorkest.

Jelle heeft zijn A en B diploma op trompet gehaald en Mart-Jan heeft zowel zijn A, B en C diploma op bugel behaald. Eigenlijk waren zij in maart 2021 al 12,5 jaar lid, maar aangezien er toen geen repetities waren door corona, heeft de huldiging even op zich laten wachten.

Beiden hebben voor hun 12,5 jarig lidmaatschap een speldje en bijbehorend certificaat ontvangen. Van de vereniging hebben zij een presentje gekregen.