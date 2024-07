Twee jongeren aangehouden voor wapenbezit en bedreiging

In de nacht van zaterdag 13 juli op zondag 14 juli 2024 is een 16-jarige jongen uit Herkingen gearresteerd wegens het bezit van een echt vuurwapen. Eerder op de avond had hij dreigementen geuit in het horecagebied van Middelharnis. Dankzij een efficiënte samenwerking tussen de horecauitbaters en de toezichthouders kon de verdachte snel worden aangehouden.

Kort na de eerste arrestatie werd ook een tweede verdachte opgepakt. Deze 17-jarige jongen uit Middelharnis had eveneens bedreigingen geuit met hetzelfde vuurwapen.



Door Internetredactie Omroep Archipel