Twee nieuwe rotondes voor Doetinchemsestraat in Middelharnis

De Doetinchemsestraat, een belangrijke verkeersader die het centrum van Middelharnis verbindt met de Zuidelijke Randweg, ondergaat binnenkort grote veranderingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanaf 12 juli 2024 start aannemer Heijmans Infra met de aanleg van twee nieuwe rotondes.

De drukbezochte Doetinchemsestraat wordt dagelijks gebruikt door zowel auto's als fietsers. Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren, krijgen fietsers en voetgangers voorrang op de nieuwe rotondes. Bovendien wordt extra groen aangeplant rondom de rotondes en worden er duidelijke fietssuggestiestroken aangebracht op de Doetinchemsestraat.

Werkzaamheden in fases

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:

Rotonde Rottenburgseweg: Start op vrijdag 12 juli 2024 en wordt afgerond op woensdag 21 augustus 2024. Doetinchemsestraat: Werkzaamheden beginnen op maandag 29 juli 2024 en duren tot 21 augustus 2024. Aanleg kabels, leidingen en straatwerk Rottenburgseweg: Start op woensdag 21 augustus 2024 en eindigt op vrijdag 18 oktober 2024. Zuid- en noordkant rotonde Zuidelijke Randweg: Start op maandag 30 september 2024 en duurt tot 18 oktober 2024. Aanleg rotonde Zuidelijke Randweg: Begint op 21 oktober 2024 en eindigt op 15 november 2024.

Volg de voortgang met de BouwApp

Heijmans Infra maakt gebruik van de BouwApp om bewoners en belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang en de actuele planning van de werkzaamheden. De app is gratis te downloaden via de Apple Store en Google Play. Na installatie kunt u vragen stellen en meldingen doorgeven.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Heijmans Infra B.V. op werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur via telefoonnummer 078 - 653 30 00, of met omgevingsmanager Harry Koopman via telefoonnummer 06 - 15 63 44 80.



Door Internetredactie Omroep Archipel