Twee ongevallen met motorrijder op zondagmiddag 9 maart

Op de Langeweg in Ooltgensplaat heeft zondagmiddag 9 maart 2025 omstreeks 17:35 uur een ongeval plaatsgevonden. Volgens een politiewoordvoerder kreeg een motorrijder een klapband, waardoor hij tegen een andere motorrijder botste. Eén van hen is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan, terwijl de ander met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

Tien minuten later ging een andere motorrijder onderuit op de Zuiddijk bij Oude-Tonge. De motorrijder is behandeld door het ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor meegenomen.



Door Internetredactie Omroep Archipel