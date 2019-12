Twee ongevallen op de N215

Op dinsdag 17 december 2019 is er omstreeks 16:50 uur een ongeval gebeurd op de N215 Langeweg tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge. Het betrof een kopstaart-botsing tussen een bestelbus en een personenwagen. Een persoon is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Beide voertuigen hadden veel schade. Een uur later vond er weer een ongeval plaats op de N215, nu op de Staverseweg bij Sommelsdijk. Twee voetgangers wilden oversteken en werden hierbij geraakt door een motorrijder. Een van de voetgangers raakte gewond aan een enkel en rib. De motorrijder raakte gewond tijdens de val. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De andere voetganger raakte lichtgewond. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Ziekenhuis Dirksland ontvangt schenkingen voor vlinderproject Al een tijd had Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de wens om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren voor ouders die hun kindje verloren zijn vanaf een zwangerschapsduur van 16 weken....

Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval Middelharnis In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december 2019 heeft er op de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een 22-jarige...

Drenkeling gered door horloge Op vrijdagagavond 13 december 2019, de avond voor de dag dat KNRM station Ouddorp haar 150-jarig jubileum viert werd er een drenkeling gered in het Grevelingenmeer. Deze drenkeling was...

Inspiratiewanden met videoverbinding op Goeree-Overflakkee Bij A Seal in Stellendam en de Menheerse Werf in Middelharnis zijn Inspiratiewanden geplaatst. Op deze wanden vind je een overzicht van enkele toeristische hoogtepunten op...

PatiĆ«nten bijzonder tevreden over zorg in ziekenhuis Dirksland Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoort in 2019 tot de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland. De Patiëntenfederatie Nederland heeft dit begin december bekendgemaakt. Het...

Opnamen voor film De Slag om de Schelde in Goedereede In de loop van december 2019 worden voorbereidingen getroffen voor de opnamen van een nieuwe speelfilm De Slag om de Schelde. De Slag om de Schelde is een bioscoopfilm van regisseur...

Decemberactie Kapsalon Krijger ten bate van MAF Kapsalon Krijger in Middelharnis houdt ieder jaar een decemberactie ten bate van een goed doel. In 2019 is dat het werk van MAF-technicus Stefan Maliepaard, die in november samen met zijn...

Sint onthult nieuwe bewegwijzering Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Donderdag 5 december 2019 vereerde Sinterklaas Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis weer met een bezoek. Dankzij de vernieuwde bewegwijzering in het ziekenhuis, kon de Sint zijn weg naar de...

Vrijwilligers gezocht voor afvalonderzoek langs het Haringvliet Schone Rivieren zoekt vrijwilligers die mee willen doen aan een grootschalig 'citizen science' (burgerwetenschap) onderzoek naar plastic afval langs de Maas, de Waal en het Haringvliet....

Zing mee met het projectkoor in De Doelen van Rotterdam Op 5 september 2020 worden de mooiste nummers van Tom Parker uitgevoerd door orkest en zang in De Doelen van Rotterdam. Niemand minder dan Pearl Jozefzoon en Sharon Kips zijn de solisten...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina