Twee verdachten woninginbraak Stellendam aangehouden

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 september 2017 is er ingebroken in een woning in Stellendam. Omstreeks 02:10 uur werd een bewoonster aan de Prinses Marijkestraat wakker door het geluid van de slaapkamerdeur die werd geopend. Hierop zag de bewoonster een persoon in de slaapkamer staan die direct de woning uit vluchtte.

Bij de inbraak werd ook het voertuig van de bewoonster van het erf weggenomen. Dit voertuig werd dinsdagmiddag op de P.A. de Genestetlaan in Hellevoetsluis aangetroffen. De twee inzittende konden kort hierop in winkelcentrum Struytse Hoek worden aangehouden. De twee verdachten zitten voorlopig vast. De recherche heeft de zaak in onderzoek.